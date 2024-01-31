  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Aile boyu fon vurgunu: Emekli banka müdürü ve ailesi gözaltına alındı

Aile boyu fon vurgunu: Emekli banka müdürü ve ailesi gözaltına alındı

Aile boyu fon vurgunu: Emekli banka müdürü ve ailesi gözaltına alındı
Güncelleme:

İstanbul'da yüksek kar vaadiyle para topladığı iddia edilen emekli banka müdürü kadının da aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. 11 milyon lira topladıkları öğrenilen emekli bankacı, oğlu, kızı ve eşinin de aralarında bulunduğu 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğine yapılan şikâyet üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Mağdurlar, emekli banka müdürü M.D.'nin kendilerine borsada bir fon oluşturduğu ve aylık yüzde 20 kar vaadiyle para topladığını bir süre paralarını aldıklarını ancak daha sonra alamadıklarını söyledi. Dolandırıcılık Büro Amirliği 7 ayrı kişinin 11 milyon lira mağduriyet yaşadığı soruşturma dosyasında şüphelilerin adreslerini belirleyerek dün operasyon yaptı. 

EMEKLİ BANKA MÜDÜRÜ KADIN AİLESİYLE BİRLİKTE GÖZALTINA ALINDI

İstanbul ve Muğla'da yapılan operasyonda emekli banka müdürü M.D., kızı S.D., oğlu E.D. ve eşi C.D.'nin de aralarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Asayiş şube müdürlüğünde işlemleri yapılan şüphelilerden M.D.'nin 2020 yılından itibaren yüksek kar vaadiyle para topladığı, ilk başlarda vaatlerini yerine getirerek para topladığı kişilere yüksek karlar ödediği ancak daha sonra borsada yaşanan düşüşle birlikte ödeme yapamaz hale geldiği öğrenildi.

MAL VARLIKLARINA EL KONDU 

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişilere ait toplam 32 milyon lira değerinde, 3 gayrimenkul, 6 otomobil, motosiklet, banka ve kripto para hesaplarına el konulduğu öğrenildi.

MAĞDUR VE MAĞDURİYET MİKTARI ARTABİLİR

Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 6'sı adliyeye sevk edildi.  Bodrum'da yakalanan şüphelinin ise Ses ve Görüntülü Bilişim sistemi (SEGBİS) üzerinden ifadesinin alınacağı öğrenildi. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü mağdur ve mağduriyet miktarının önümüzdeki günlerde artabileceğini söyledi.

DHA

Etiketler emekli banka müdürü fon dolandırıcılığı mağdur
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Banka ATM'sinde sigara içen balığa tutuklama Banka ATM'sinde sigara içen balığa tutuklama Benzin ve motorine 3 günde 3 zam birden Benzin ve motorine 3 günde 3 zam birden Türkiye'nin hac kontenjanı değişiyor Türkiye'nin hac kontenjanı değişiyor İstanbul'da neden kar yağmadığı belli oldu İstanbul'da neden kar yağmadığı belli oldu Eşiyle ilişki yaşadığı adamı eve çağırdı, dehşeti yaşattı Eşiyle ilişki yaşadığı adamı eve çağırdı, dehşeti yaşattı Cennet Mahallesi dizisinin Menekşe'si resmen eridi Cennet Mahallesi dizisinin Menekşe'si resmen eridi Oy isteyen AK Parti'nin Ankara adayı Altınok'a soğuk duş! Oy isteyen AK Parti'nin Ankara adayı Altınok'a soğuk duş! Türkiye'nin en vicdansız hırsızı kamerada Türkiye'nin en vicdansız hırsızı kamerada Ocak ayı enflasyon beklentisi belli oldu Ocak ayı enflasyon beklentisi belli oldu İstanbul'un barajlarında aylar sonra bir ilk! İstanbul'un barajlarında aylar sonra bir ilk!