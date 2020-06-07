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  3. 07 Haziran 2020 17:11

Ailesini ziyarete gitti, tüm mahalle karantinaya alındı

Diyarbakır'ın koronavirüs vakasının görülmediği Kocaköy ilçesinde, ailesini ziyarete giden bir kişide koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle tüm mahalle karantinaya alındı.

Ailesini ziyarete gitti, tüm mahalle karantinaya alındı
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İstanbul'da yaşayan E.D., 3 gün önce vatani görevine başlamadan Diyarbakır'ın bugüne kadar corona virüs vakasının görülmediği Kocaköy ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret etti. E.D., İstanbul'dayken yaptırdığı corona virüs testinin pozitif olduğunu, ailesini ziyaret ettiği sırada öğrendi. Corona virüse yakalandığını öğrenen E.D., hastaneye başvurdu. E.D., hastanede tedaviye alınırken, filyasyon ekipleri yaptıkları çalışmayla E.D.'nin 70 kişiyle temas ettiğini belirledi. E.D.'nin temas ettiği 70 kişiye, koronavirüs testi yapılacağı öğrenildi.

 
MAHALLE KARANTİNAYA ALINDI

E.D.'de corona virüs tespit edilmesinin ardından ziyarete geldiği ailesinin oturduğu ve 980 kişinin yaşadığı Şeyh Şerafettin Mahallesi karantinaya alındı. Mahallenin giriş-çıkışları güvenlik güçlerince kontrol altına alınırken, Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri mahalle halkının ihtiyacını karşılayacak.

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