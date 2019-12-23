AK Part 116 bin TL'ye kiralamıştı; CHP yarı fiyatına satın aldı!

Manisa’nın CHP’li Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Akhisar Belediye Başkanı olarak görev yaptığım süre boyunca her zaman tasarruftan ve şeffaflıktan yana olduk. Bu kapsamda daha önceden kiraladığımız araçlara aylık 116.643 TL kira öderken, şu anda aynı araçları belediyemizin bünyesine satın alma fiyatımız aylık 66 bin TL’dir” dedi.

Yapılan anlaşma sonucunda, 22 adet hizmet aracını KDV dahil 2.329.372 TL’ye belediyemize kazandırdığını belirten Dutlulu, ”Geçmiş dönemde ödenen aylık 116.643 TL olan kiralık araç gideri, 2020 senesinde aylık 66.018 TL’ye düşürdük. Buna göre aylık ödeme farkı 50.624 TL olup yıllık tasarruf tutarı ise 607.490 TL’dir. Bu kapsamda 48 ay sonucunda 2.429.963 TL tasarruf yapmamızın yanı sıra, Akhisar halkının hizmetine sunulmak üzere belediye envanterimize de 22 adet hizmet aracı kazandırmış olduk. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.



