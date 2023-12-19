AK Parti 1992'de hizmete açılan Atatürk Barajı'na da sahip çıktı: ''Biz kazandırdık''

AK Partili Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, TBMM kürsüsünde yaptığı konuşmada, temeli 1983'te atılan ve hizmete 1992 yılında açılan Atatürk Barajı'nı da AK Parti tarafından Türkiye'ye kazandırıldığını söyleyince tepkiler çığ oldu.

AK Parti, 1983 yılında temeli atılan ve 1992’de hizmete açılan Atatürk Barajı'na da sahip çıktı. Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, ‘’Atatürk Barajını ülkemize biz kazandırdık’’ dedi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta ise ‘’Utanmasalar tekerleği ve ateşi de biz bulduk diyecekler" dedi.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, DSİ bütçesiyle ilgili TBMM’deki konuşmasında, “Hükûmetlerimiz döneminde dev projeler yapıldı. Atatürk Barajı, Ilısu Barajı, Kuzey Kıbrıs Su Temini, Ermenek, Deriner, Çine, Yusufeli Barajı, ülkemize kazandırılan seçkin eserlerden bazıları” dedi.

"Utanmasalar tekerleği biz bulduk, ateşi biz icat ettik diyecekler" tepkisi

İYİ Partili Erhan Usta ise bu sözlere tepki gösterdi ve “Pes doğrusu, bir AK Parti klasiği. Utanmasalar tekerleği biz bulduk, ateşi biz icat ettik falan diyecekler. Atatürk Barajı 1992 yılında işletmeye açıldı. Yapımına 1983’de başlandı., Seçmeni yanıltmaya yönelik bir sözdür. Böyle fahiş bir hatayı kimse kabul edemez. 1992’de açılan baraj, nasıl AK Parti döneminde yapılır? Baraj açıldığında AK Parti ana rahmine bile düşmemişti’’ dedi.

"Geçenlerde kurdelasını kestiğimiz muazzm barajlar var" yanıtı

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, ise Usta’nın bu eleştirisi üzerine “276 baraj vardı biz iktidara geldiğimizde, bin 18’e çıkardık. Daha da devam eden barajlarımız var. Geçenlerde kurdelesini kestiğimiz muazzam barajlar da var’’ demekle yetindi.