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  3. 05 Kasım 2020 22:39

AK Parti Erzincan Milletvekili Çakır, koronavirüse yakalandı

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

AK Parti Erzincan Milletvekili Çakır, koronavirüse yakalandı
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Milletvekili Çakır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendisine uygulanan Covid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.

Belirli bir süreyi izole olarak geçireceğini belirten Çakır, “Vücut kırgınlığı sebebiyle bugün yaptırdığımız Covid-19 testimin sonucu pozitif çıktı. Sağlık durumum şu an hamdolsun iyidir. Bir süre karantinada gözlem altında olacağım. Dua eder, dua beklerim.” İfadelerine yer verdi.

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