AK Parti itiraz etti, YSK kabul etti... Yüzlerce sandıkta CHP'li olmayacak!

Denizli’nin en büyük ilçesi Pamukkale’de CHP 712 sandıkta görevli bulunduramayacak. Kararın nedeni CHP’nin sandık görevli listesini YSK’ye beş dakika geç teslim etmesi.

Seçim takvimine göre siyasi partilerden sandık kurullarında görev alacak üye listeleri ilçe seçim kurulu başkanlığına 19 Nisan 2023’te verilmesi gerekiyordu. Listelerin teslimi için son tarih ise 23 Nisan 2023’tü

CHP Pamukkale ilçe başkanlığı söz konusu listeleri 23 Nisan’da saat 17:05’te teslim etti. AK Parti’yi gecikmeyi ilçe seçim kuruluna taşıdı. Kurul ise bu itirazı kabul etti. Buna göre CHP 712 sandıkta görevli bulunduramayacak.

5 dakikalık gecikmenin ‘hava muhalefeti’ nedeniyle olduğunu söyleyen CHP’li ilçe başkanı Arda Arpacı karar için ilçe seçim kurulu başkanlığına itiraz etti. Ama bu itiraz reddedildi.

Kararda “Kanunda seçim düzeninin gereği olarak konulan ve uzatılması öngörülmeyen sürenin siyasi parti tüzel kişiliği adına hareket eden gerçek kişinin herhangi bir özrü nedeniyle uzatılmasının düşünülemeyeceği, bu nedenle ilgili partinin sandık kurulu üye listesini ilçe seçim kurulu başkanlığına süresinde vermediği anlaşılmakla itirazın reddine karar verilmiştir” denildi.

CHP: İTİRAZ ETTİK

CHP Pamukkale İlçe Başkanı Arda Arpacı TELE1’den Fırat Yeşilçınar’a şu açıklamayı yaptı:

“Biz itirazımızı gün içinde yaptık. Belirlenen sürede yaptık. Hava muhalefeti ve 5 dakika iddiası doğru değil. 25’inde il seçim kuruluna itirazımızı yaptık. O reddedildi. Şimdi de YSK’ya başvurumuzu yaptık. Süreci, takip ediyoruz. Ama biz seçime hazırız.”