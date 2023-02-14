AK Parti'den seçim tartışmalarıyla ilgili açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, meydana gelen depremin ardından başlayan seçim tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç dün sosyal medya hesabından bir çağrı yaparak seçimin ertelenmesini istemiş; Arınç, anayasanın kutsal metinler olmadığını belirterek 78. maddeye ek konulacak bir fıkra ile seçimlerin ertelenebileceğini kaydetmişti.

Başlayan tartışmalara ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kapıları kapatırken; AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuya ilişkin açıklama yaptı.

"DOĞRU BULMUYORUZ"

Çelik, seçim tarihiyle ilgili tartışmalara da değinerek, şunları kaydetti:

"Şu anda biz canlarımızı enkazdan kurtarmanın derdindeyiz. Şu anda biz yaraları sarmanın mücadelesini veriyoruz. Canlarımızı kurtarmanın mücadelesini veriyoruz. Seçimle ilgili herhangi bir şey konuşmayı çok yanlış buluruz. Hiçbir şekilde doğru bulmayız. Bugün tek gündemimiz var. Bu canlarımızı nasıl kurtarırız. Bu yaraları nasıl sararız.

Dışarıda evsiz kalmış vatandaşımızın yanında olmaya nasıl devam ederiz. Bu afetle verdiğimiz mücadeleyi sahadan hiç ayrılmadan nasıl sürdürürüz... Onun dışında seçim ya da başka bir şeyin konuşulması söz konusu bile değil. Cenazelerimizi defnederken, yaralı insanımıza sahip çıkarken böyle bir şeyi hiçbir şekilde konuşmayız. Bu tip konuşmaların da bizimle bir ilgisi yoktur."