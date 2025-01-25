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AK Partili Arınç yangın faciasında faturayı kesti: ''Sorumlu Turizm Bakanlığı''

AK Partili Arınç yangın faciasında faturayı kesti: ''Sorumlu Turizm Bakanlığı''
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Bolu Kartalkaya'da 78 vatandaşımızın feci halde can verdiği Grand Kartal Otel'deki yangınla ilgili "sorumluluk" tartışmalarında AK Parti'nin kurucularından eski TBMM Başkanı Bülent Arınç sorumluluğun Turizm Bakanlığı'nda olduğunu söyledi.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de yaşanan ve çok sayıda can kaybına yol açan yangınla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

 Yangın güvenliği önlemlerinin yetersiz olduğunu ve ihmallerin ciddi sonuçlar doğurduğunu belirten Arınç, “Bu olayın sorumlusu Turizm Bakanlığı’dır. Denetim eksikliği ve gerekli önlemlerin alınmaması bu trajediye zemin hazırlamıştır” dedi. Arınç ayrıca, benzer felaketlerin tekrarlanmaması için caydırıcı cezaların uygulanması gerektiğini vurguladı.

Olayla ilgili konuşan Arınç, yangının ahşap ağırlıklı bir otelde meydana gelmesi nedeniyle tehlikenin boyutunun daha da büyüdüğünü ifade etti. Özellikle yangın merdivenlerinin yetersizliği ve çalışanların eğitimsizliği gibi noktaların altını çizen Arınç, “Bu işin sorumluları mutlaka cezalandırılmalı. Kamuoyuna açıkça ifade edilerek, bu tür olayların bir daha yaşanmaması için gerekli adımlar atılmalı” dedi.

Arınç, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili açıklamalarında, yaşanan trajediyi değerlendirirken Hannah Arendt’in "Kötülüğün Sıradanlığı" kavramına atıfta bulundu. Arınç, bu tür olayların gerekli önlemler alınmadığı sürece toplumda kanıksanabileceği ve olağan hale gelebileceği uyarısında bulundu.

Arınç, "Kötülüğün sıradanlığı diye bir kitap var, bu işler artık sıradanlaşmaya başladı. Ne yazık ki sonunda birkaç kişiye dava açılacak, cezalar verilecek ama kimse bu olaydan ders çıkarmayacak. Bu anlayış değişmedikçe bu tür trajediler tekrar edecek," ifadelerini kullandı.

"SORUMLULUK BAKANLIK'TA"

Olayın ardından yetkililer arasında başlayan karşılıklı suçlamalara dikkat çeken Arınç, otelin Turizm Bakanlığı’na bağlı bir bölgede yer aldığını ve belediyelerin bu konuda yetki sahibi olmadığını ifade etti. “Belediyeler ‘bizim yetki alanımızda değil’ diyor, Bakanlık ise yeterli denetimi yapmamış. Bu tür tartışmalar, vatandaşın acısını daha da derinleştiriyor” dedi.

 

Etiketler Kötülüğün Sıradanlığ kartalkaya grand kartal otel turizm bakanlığı bakanlık bülent arınç
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