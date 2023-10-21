AK Partili belediye israfı önlemek için 874 bin TL harcadı

İstanbul'da AK Partili Beyoğlu Belediyesi'nin "Gıda İsrafını Önlemek İçin Gençler Eyleme Geçiyor" adlı proje için 874 bin TL harcadığı ortaya çıktı.

Beyoğlu Belediyesi “Gıda İsrafını Önlemek İçin Gençler Eyleme Geçiyor" adlı proje için ihale düzenledi.

Davet usulü ile yapılan 874 bin liralık ihale ile birlikte Beyoğlu Belediyesi israfı önlemek adı altında 874 bin lira para harcamış oldu.

Bütçe görüşmelerinde söz alan Cumhuriyet Halk Partisi Beyoğlu Belediye Meclis üyesi Ahmet Yıldırım, Beyoğlu Belediyesi’nin halka ait olan mülkleri satarak ve cezaları artırarak gelir elde etmeye çalıştığını kaydetti.

Beyoğlu Belediyesi’nin TRT’de yayınlanan bir dizinin konsept danışmanlığını yapan isme ait şirkete 2 yılda 38 milyon liralık ihale verdi" diyen Yıldırım, son olarak “Gıda İsrafını Önlemek İçin Gençler Eyleme Geçiyor" adlı proje için düzenlenen 874 bin liralık ihalenin de aynı şirkete verildiğini kaydetti.

Ahmet Yıldırım, “Şaka değil. Belediyemiz israf önlemek için 874 bin liralık organizasyon yapıyor. Mükemmel bir tasarruf stratejisi” diyerek Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’a tepki gösterdi.

Beyoğlu Belediye Meclisi’ndeki görüşmelerin ardından yapılan oylamada Beyoğlu Belediyesi’nin 2024 bütçesi, AK Parti ve MHP’li meclis üyelerinin oyları ile kabul edildi.

Cumhuriyet