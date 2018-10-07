AK Partili isim kayıp gazetecinin söylediklerini anlattı

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim'de evlilik işlemleri için gittiği ve bir daha da dışarı çıkmadığı Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önündeki bekleyiş devam ediyor. Olayla ilgili canlı yayında konuşan AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, “Bir ay kadar önce görüşmüştük. Bana, Suud vatandaşlarına yönelik yapılabilecek operasyonlardan endişelerinden bahsetmişti.

Türkiye'de yapılamayacağına dair ifadeleri olmuştu. Türkiye'de bu tip operasyonlar yapamayacaklarına dair güven duyuyordu. Çok vahim bir durum. Acı bir durum. İnsanların neye güvenecekleri açısından zor bir durum. Tüm gelenekleri yok eden, darbe vuran bir durum” dedi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, alıkonulmasına ilişkin soruşturma başlattığı gazeteci Kaşıkçı'nın akıbeti ile ilgili belirsizlik sürüyor. Kaşıkçı'nın en son görüldüğü yer olan Beşiktaş'taki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önünde gazeteciler bekleyişlerine bugün de devam ediyor.

Etrafı polis bariyerleriyle çevrili bulunan başkonsolosluk binasına bazı yetkililer araçlarıyla giriş yaptı.

Emniyetin verdiği bilgiye göre Kaçıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim Salı günü saat 13.12'de Suudi Arabistan Başkonsolosluğundaki randevusuna gitti ve bir daha dışarı çıkmadı.

Kaşıkçı'nın başkonsolosluğa girdiği saatle, nişanlısının kendisinden haber alamadığını bildirdiği süre arasındaki, Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna yapılan tüm giriş çıkışlar, emniyet tarafından inceleniyor.

YASİN AKTAY: SUUD VATANDAŞLARINA YÖNELİK YAPILABİLECEK OPERASYONLARDAN ENDİŞELERİNDEN BAHSETMİŞTİ

Habertürk TV yayınında konuşan AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay şunları söyledi:

Bir ay kadar önce görüşmüştük. Bana, Suud vatandaşlarına yönelik yapılabilecek operasyonlardan endişelerinden bahsetmişti. Türkiye'de yapılamayacağına dair ifadeleri olmuştu. Türkiye'de bu tip operasyonlar yapamayacaklarına dair güven duyuyordu. Kendisiyle ilgili böyle bir durum olduğunu tam olarak ifade etmemişti. Ben de kendisine yardımcı olabileceğim yönünde ifadem olmuştu.

“TÜM GELENEKLERİ YOK EDEN, DARBE VURAN BİR DURUM”

Çok vahim bir durum. Acı bir durum. İnsanların neye güvenecekleri açısından zor bir durum. Tüm gelenekleri yok eden, darbe vuran bir durum.

“O SAATTE DE 2 UÇAK DOLUSU İNSAN GELİYOR VE AYNI SAATLERDE KONSOLOSLUKTA BULUNUYOR”

Randevuyla gidiyor. 2 saat öncesinden konsolosluğa haber veriyor. Saat 13.00'te geliyorum diye bilgi veriyor. Randevulaşıyorlar. Saat 13.00'te “evrakın hazır” diye bekliyor. O saatte de 2 uçak dolusu insan geliyor ve aynı saatlerde konsoloslukta bulunuyor. Bana 16.40 civarı haber veriliyor. 3 saat 40 dakika sonra ilk haber alanın ben olduğumu anlıyorum. Ben gerekli yetkililere haber veriyorum. Bütün tedbirlerin de alındığını biliyorum.

“İLK ALDIĞIM YANIT ÇOK VAHİM”

İlk aldığım yanıt çok vahim. Girip çıkmaması olağanüstü bir durum. Orası bir konsolosluk, diplomatik bir merkez. Cemal Kaşıkçı bilinmeyen bir insan değil. Dünya çapında bir insan. Türkiye'de de tanınan bir insan. Benim de şahsi bir dostluğum var. Suudi Arabistan'ın en entelektüel insanı olarak biliniyor. Onu herkes tanıyordu. Görüşleri ilgiyle izlenmesi gereken bir insan. Kendisine bir şey yapılmayacağı güvenle gitmiş oldu.

Türk emniyeti, istihbaratı hiçbir şey kaçmaz ondan. Eğer bir operasyon o saatten sonra yapılmış olsaydı kesinlikle yapılamazdı. Belli ki 13.00 ile 16.40 arasında bir şey yapılmış olacak."