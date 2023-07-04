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Akademisyenin Kim Milyoner Olmak İster'de elendiği soru şoke etti

Akademisyenin Kim Milyoner Olmak İster'de elendiği soru şoke etti
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Kim Milyoner Olmak İster'e katılan 19 yıllık bir akademisyenin elendiği soru sosyal medyada gündem oldu.

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster zaman zaman şaşırtan anlara sahne oluyor. Yarışmacılar bazen heyecanına yenik düşüp en basit soruda elenebiliyor. 

19 yıllık akademisyen de kolay soruya yanlış cevap verince yarışmaya erken veda etti.

ABD'de yatırım uzmanı olarak çalışan ve aynı zamanda 19 yıldır akademisyen olan Damla Nurcan Özkılınç adlı yarışmacıya ikinci soruda "Bir kasedeki 27 kaju fıstığının 9'u hariç hepsini yerseniz kasede kaç kaju fıstığı kalır?" sorusu soruldu.

Yarışmacı soruya "18" yanıtını verdi. Cevabın yanlış çıkmasının ardından ikinci soruda elenen Özkılınç "Evet ya. Dikkatsizliğinin kurbanı oluyor insan" dedi.

Özkılınç'ın barajı aşamadan elenmesi sosyal medyanın diline düştü.

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