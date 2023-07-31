Akaryakıt fiyatlarına bir dev zam daha geliyor

Seçimlerden bugüne kadar akaryakıt fiyatlarına zamla yatıp zamla kalkmaya devam ederken Temmuz ayı içerisinde neredeyse gün aşırı gelen akaryakıt zamlarına bir yenisi daha ekleniyor. İşte beklenen zam ve güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Akaryakıt ürünlerinden alınan ÖTV'nin artırılmasına ilişkin kararın ardından rekor seviyeye yükselen benzin, motorin ve LPG'de zam yağmuru tüm hızıyla sürüyor.

Brent petroldeki yükseliş ve Dolar kurunun Türk Lirası karşısındaki zirve seyri sonrası motorine 1 Ağustos Salı gününden geçerli olmak üzere 1,07 TL zam bekleniyor.

Motorinde seçim sonrası geçen yaklaşık 2,5 aylık süredeki zam oranı yüzde 96'ya yükselecek.

Özellikle Temmuz ayı başından bu yana benzine, motorine ve LPG'ye gün aşırı zam yağdı... 16 Temmuz'da kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya yükseltilmişti. ÖTV kararının ardından benzin ve motorin grubunda 6 lira fiyat artışı meydana gelmişti. Motorine 21 Temmuz'da 1 lira 55 kuruşluk bir zam daha yapılmıştı. Benzine de 25 Temmuz'da 2 liralık bir zam daha yapıldı. Son olarak motorine dün 1,45 TL'lik bir zam daha yapıldı.



Ancak zamlar bitmedi, bitmiyor... Motorine bu gece yarısından sonra ( 1 Ağustos Salı günü itibariyle ) geçerli olmak üzere 1,07 TL zam bekleniyor. Benzinde ise hafta başında yeni bir zam beklenmiyor.

14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19.76, motorin litre fiyatı da 18.58 liradan satılıyordu.

Güncel akaryakıt fiyatları



29 Temmuz Cumartesi günü itibariyle güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:



Adana

Benzin fiyatı: 37,05 TL

Motorin fiyatı: 36,26 TL

LPG fiyatı: 14,04 TL

Adıyaman

Benzin fiyatı: 37 TL

Motorin fiyatı: 36,27 TL

LPG fiyatı: 14,27 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 36,58 TL

Motorin fiyatı: 35,80 TL

LPG fiyatı: 14,64 TL



Antalya

Benzin fiyatı: 37,23 TL

Motorin fiyatı: 36,53 TL

LPG fiyatı: 14,60 TL

Aydın

Benzin fiyatı: 36,76 TL

Motorin fiyatı: 36,02 TL

LPG fiyatı: 14,39 TL

Balıkesir

Benzin fiyatı: 36,79 TL

Motorin fiyatı: 36,14 TL

LPG fiyatı: 14,27 TL

Diyarbakır

Benzin fiyatı: 37,26 TL

Motorin fiyatı: 36,49 TL

LPG fiyatı: 14,01 TL

Edirne

Benzin fiyatı: 36,70 TL

Motorin fiyatı: 36,06 TL

LPG fiyatı: 14,37 TL

Hatay

Benzin fiyatı: 36,89 TL

Motorin fiyatı: 36,17 TL

LPG fiyatı: 13,91 TL

İstanbul

Benzin fiyatı: 36,08 TL

Motorin fiyatı: 35,28 TL

LPG fiyatı: 14,60 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 36,69TL

Motorin fiyatı: 36,01 TL

LPG fiyatı: 14,42 TL

Kahramanmaraş

Benzin fiyatı: 37,01 TL

Motorin fiyatı: 36,29 TL

LPG fiyatı: 14,07 TL

Kars

Benzin fiyatı: 37,06 TL

Motorin fiyatı: 36,45 TL

LPG fiyatı: 14,42 TL

Muğla

Benzin fiyatı: 36,84 TL

Motorin fiyatı: 36,15 TL

LPG fiyatı: 14,45 TL

Sivas

Benzin fiyatı: 37,01 TL

Motorin fiyatı: 36,33 TL

LPG fiyatı: 14,65 TL

Trabzon

Benzin fiyatı: 36,83 TL

Motorin fiyatı: 36,19 TL

LPG fiyatı: 14,39 TL

Yılbaşında ve seçim öncesinde benzin ve motorin kaç paraydı ?

Hatırlanacağı gibi 14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19.76, motorin litre fiyatı da 18.58 liradan satılıyordu. Seçimlerden bugüne kadar benzine yaklaşık 14 lira 25 kuruş, motorine de yaklaşık 13 lira 80 kuruş zam geldi. Yılbaşında ise benzin fiyatları 21.14 TL, motorin fiyatları ise 23.50 TL seviyesindeydi.



