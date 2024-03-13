  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Akdeniz açıklarında deprem

Akdeniz açıklarında deprem

Akdeniz açıklarında deprem
Güncelleme:

Doğu Akdeniz açıklarında 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Doğu Akdeniz açıklarında 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'ne göre bugün saat 13.50'de yaşanan depremin derinliği 15.7 kilometre.

Doğu Akdeniz açıklarında saat 13.50 sularında bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre yaşanan deprem 3.2 büyüklüğünde.

Elde edilen verilere göre depremin derinliği 15.7 kilometre.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

Etiketler akdeniz deprem deprem oldu AFAD kandilli
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kuyruğun sonu gözükmedi: Vatandaş ''ucuz et'' sırasında Kuyruğun sonu gözükmedi: Vatandaş ''ucuz et'' sırasında Denizi olmayan ilimizde 6 bin ton balık üretildi Denizi olmayan ilimizde 6 bin ton balık üretildi Bursa’da büyük yangın! Alevler geceyi gündüze çevirdi Bursa’da büyük yangın! Alevler geceyi gündüze çevirdi İran'da kutlama faciası: 14 ölü, binlerce yaralı var! İran'da kutlama faciası: 14 ölü, binlerce yaralı var! Türkiye'ye özgü şifa kaynağı Ramazan'ın vazgeçilmezi oldu Türkiye'ye özgü şifa kaynağı Ramazan'ın vazgeçilmezi oldu 3 ilimiz peş peşe depremlerle sarsıldı 3 ilimiz peş peşe depremlerle sarsıldı Mahfi Eğilmez, Türk Lirası'nın gerçek değerini hesapladı Mahfi Eğilmez, Türk Lirası'nın gerçek değerini hesapladı Okulda öğrencilere toplu istismar! Müdür yardımcısı tutuklandı Okulda öğrencilere toplu istismar! Müdür yardımcısı tutuklandı KONDA müdürü son anketi ''Böyle bir şeyle karşılaşmadık'' diyerek duyurdu KONDA müdürü son anketi ''Böyle bir şeyle karşılaşmadık'' diyerek duyurdu Burası İstanbul'un yeni göleti! Korku saçıyor! Burası İstanbul'un yeni göleti! Korku saçıyor!