Akdeniz açıklarında deprem
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Doğu Akdeniz açıklarında 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Doğu Akdeniz açıklarında 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'ne göre bugün saat 13.50'de yaşanan depremin derinliği 15.7 kilometre.
Doğu Akdeniz açıklarında saat 13.50 sularında bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre yaşanan deprem 3.2 büyüklüğünde.
Elde edilen verilere göre depremin derinliği 15.7 kilometre.
AFAD'DAN SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.
AFAD son depremler listesi için tıklayınız...
KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...
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