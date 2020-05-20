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  3. 20 Mayıs 2020 19:01

Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem!

AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre Akdeniz'de, Marmaris'te de hissedilen 8.82 kilometre derinliğinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem!
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AFAD'ın aktardığı veriye göre Akdeniz'de saat 18.44'te 8.82 kilometre derinliğinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Muğla'nın Marmaris ilçesinde de hissedildi

İŞTE DEPREMİN YAŞANDIĞI NOKTA

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