Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem!

AFAD'ın aktardığı veriye göre Akdeniz'de saat 18.44'te 8.82 kilometre derinliğinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Muğla'nın Marmaris ilçesinde de hissedildi

İŞTE DEPREMİN YAŞANDIĞI NOKTA