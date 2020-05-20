Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem!

AFAD'ın aktardığı veriye göre Akdeniz'de saat 18.44'te 8.82 kilometre derinliğinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Muğla'nın Marmaris ilçesinde de hissedildi
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 20, 2020
Büyüklük : 4.3 (Mw)
Yer : Akdeniz, 77.33 km.Dodecanese (Yunanistan), 166.51 km. Marmaris (Mugla)
Tarih-Saat : 20.05.2020, 18:44:47 TSİ
Enlem : 35.0538 N
Boylam : 27.9098 E
Derinlik : 8.82 km
Detay : https://t.co/XaAbkUd4hU@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
İŞTE DEPREMİN YAŞANDIĞI NOKTA
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