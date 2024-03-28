Akdeniz'de bir deprem daha!

Hasat dönemi başladı! Kilosu 300 liradan ihraç ediliyor

Ünlü anketçi Ankara, İstanbul ve İzmir'deki son durumu açıkladı

Geceleri nüfusu on binlere çıkıyor! Sadece 83 kişi sandığa gidecek

Bayramın da tadı kaçtı: Şimdi de bayram zammı geliyor

PKK seviciler bu sefer de havalimanında olay çıkardı: Yaralılar var