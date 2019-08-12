Akılalmaz ölüm ! Cesedi 4 gün sonra bulundu...

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde 4 gündür kayıp olan adam odun kesmek için gittiği ormanlık alanda tomrukların altında bulundu.

Olay, Acıpayam ilçesi Gölcük Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 4 gün önce evinden çıkan ancak geri dönmeyen Mevlüt Bağ (55) için jandarma tarafından arama çalışması başlatıldı. Aramalar bugün sonuç verirken Bağ’ın cansız bedeni ormanlık alanda tomrukların altında bulundu. Bağ’ın ormana odun kesmek için gittiği anlaşılırken olay yerinde yapılan ilk incelemelerde ise kestiği ağacın altında kaldığı anlaşıldı. Yapılan incelemelerinin ardından Bağ’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bağ’ın cesedinin yerini ise koyun otlatmak için Değirmendere Mahallesi Tuz Deresi mevkisine giden çobanların çevreye yayılan kokudan şüphelenerek buldukları öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.