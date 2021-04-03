Alaplı'nın maden karşıtı çevrecilere beraat

Zonguldak Alaplı'da siyanürlü altınla yapılan çevre tahribatına karşı mücadele yürüten Alaplı Çevre Platformu üyeleri, yargılandıkları davada beraat etti.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesinde 2019 yılı içerisinde Kanadalı bir şirket tarafından siyanürlü altın aradığı iddiasıyla sürdürülen çalışmalara Alaplı Çevre Platformu adı altında tepki gösteren bir grup köylü ve çevrecinin yargılandığı dava beraatla sonuçlandı.

Alaplı Aşağıdağ köyünde 2019 yılı içerisinde Kanadalı şirket Centerra Gold, altın aramak için sondaj çalışmalarına başlamıştı. İl genelinde siyanürle altın çıkarma işlemine bölgede tepkiler oluşmuş, daha sonra Kanadalı Şirket bölgeyi terk etmişti. Ardından Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), dünyanın en yaşlı beş ağacından biri olan Porsuk ağacının da bulunduğu tarihi ormanların olduğu bölgede altın aramak için sondaj çalışmalarına başlamıştı. Gümelili yurttaşlar, sondaj çalışmalarının olduğu ormanlar zarar görüyor endişesi ile sondaj yapılan bölgeye gitmiş ve sondaj bölgesinde piknik yapılmıştı.

Bu nedenle yurttaşlar hakkında açılan davanın karar duruşması dün Alaplı Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada iddia makamı eylemin barışçıl olduğuna dikkat çekerek, beraat talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti de köylüler hakkında beraat kararı verdi.