ALES/1 sonuçları açıkladı
Merakla beklenen ALES/1 sınav sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.
2 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2021-ALES/1) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Sonuçlar ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol