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ALES/1 sonuçları açıkladı

ALES/1 sonuçları açıkladı

Merakla beklenen ALES/1 sınav sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.

2 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2021-ALES/1) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Sonuçlar ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.

 

Etiketler ALES/1 sonuçları ales ales/1 ösym
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