  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Aleyna Çakır cinayetinde yeni gelişme

Aleyna Çakır cinayetinde yeni gelişme

Türkiye'nin günlerce konuştuğu cinayette Aleyna Çakır'ın ailesi "elektronik delil toplama sürecinin usule uygun yapılmadığı” iddiasıyla savcılığa başvurdu.

Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen’in Ankara'da evinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada, Esen ailesi olaya ilişkin “elektronik delil toplama sürecinin usule uygun yapılmadığı” iddiasıyla savcılığa başvurdu.

şüpheli Ümitcan Uygun ile Çakır'ın sık kullandığı Instagram ve Tik Tok benzeri uygulama verilerinin hazırlanan, "Mobil Cihaz İmaj Alma ve İnceleme Raporu"nda yer almadığı belirtilerek, "fiziksel" yerine "mantıksal" imaj alma metodunun uygulanması nedeniyle geçmişe yönelik mevcut ya da silinmiş bir çok verinin rapora yansıtılamadığı belirtildi.

Dilekçede, Ceza Muhakemeleri Kanunu'na (CMK) uygun bir şekilde, olayla ilgili maddi hakikati ortaya çıkarmak için tüm verileri içerecek bir adli imaj alma uygulaması yapılması gerektiği vurgulandı

Milliyet'in haberine göre; Dilekçede olayın şüphelisi olarak gösterilen arkadaşı olduğunu söylediği Uygun'un Çakır'ı öldürdüğünü iddia eden E. Ç.'nin de bilgisine başvurulması, olay yerinde yeni bir keşif yapılması da talep edildi.

Ümitcan Uygun ve babasına hapis istemiÜmitcan Uygun ve babasına hapis istemiGüncel

 

Etiketler aleyna çakır gelişme ümitcan uygun
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye güzeli de AK Parti yönetimine girdi
İşte Rusya'nın korku salan dev canavarı
AK Parti'nin kongre otobüsünde skandal görüntüler
2021 yılı altın fiyatları için çılgın tahmin!
İstanbul'da kar yağışı havadan görüntülendi
Mansur Yavaş'tan ''Cumhurbaşkanlığı adaylığı'' sorusuna dikkat çeken yanıt
Erdoğan konuştu, piyasalar uçtu! Dolar 8 TL'yi test ediyor!
İşte Erdoğan'ın yeni A Takımı! Liste dışı kalan isimler dikkat çekti
AK Parti kongresinde ''koronavirüs hatırası''!
Soylu ''Bizimkiler yine avlanmaya çıktı'' diyerek duyurdu