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  3. 30 Ekim 2018 17:54

Almanya'da Türk kadına tramvayda saldırı !

Almanya'da geçen hafta, bir Türk kadını tramvayda saldırıya uğrayarak yaralandı.

Almanya'da Türk kadına tramvayda saldırı !
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Köln'de geçen  hafta meydana gelen olayda, Hacer Uğurlu, işe gitmek için bindiği tramvayda bir  kişi tarafından saldırıya uğrayarak yüzünden ciddi şekilde yaralandı.  Hastaneye  kaldırılan Uğurlu'yu Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes ziyaret etti.

Almanya'nın Köln kentinde yaşayan Hacer Uğurlu, geçen  hafta tramvayla işe giderken tanımadığı bir kişinin saldırısı sonucu yüzünden  ciddi şekilde yaralandı.

Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, Hacer Uğurlu'yu tedavi  gördüğü Eduardus Hastanesinde ziyaret etti. Erciyes, saldırı hakkında bilgi aldığı Uğurlu'ya geçmiş olsun  dileğinde bulundu.

Başkonsolos Erciyes, Uğurlu'nun kamuya açık bir yerde saldırıya  uğramasını kınadıklarını belirterek, olay hakkında polisten bilgi talep  ettiklerini, saldırganın bir an önce yakalanıp gerekli cezayı almasını  istediklerini söyledi.

Hastanede tedavisi süren Uğurlu, gazetecilere yaptığı açıklamada,  tanımadığı bir kişi tarafından sebepsiz şekilde saldırıya uğradığını ifade  ederek, olay sonrası kaçan saldırganın bir an önce yakalanmasını istedi.

Uğurlu, "Öğleden sonra işe gitmek için tramvaya bindim. Tramvay  kalabalıktı. Yanımda oturan şahıs yüzüme baktı, bir şeyler söyledi ve küfretti.  Kendi kendine söylenip sağa sola küfrediyordu. İneceğim durağa yaklaşınca ayağa  kalktım. Sonra yüzümü ve başımı yumrukladı. Olaya hiç kimse müdahale etmedi.  Burada canımız tehlikede." dedi.

Tramvay durağına gelince kapıların açıldığını ve saldırganın elini  kolunu sallayarak inip kaçtığını anlatan Uğurlu, "Tramvay sürücüsü geldi. Kapıyı  niye açtığını sordum, saldırganın kaçtığını söyledi. Bana olayı görmediğini ve  olayı yolcuların haber verdiğini söyledi. Saldırganın kameralardan  yakalanabileceğini söyledim, bana 'Eğer kameralar bozuk değilse' diye cevap  verdi." şeklinde konuştu.

Uğurlu, tüm toplu taşıma araçlarında kamera sistemi olduğunu, hem  sürücülerin içeride olan biteni canlı görebildiğini hem de bunların kayıt altına  alındığını bildiğini belirtti.

Başından geçen saldırının örtbas edilmek istendiği izlenimine  kapıldığını kaydeden Uğurlu, olayın peşini bırakmamakta kararlı olduğunu ifade  etti.

AA

türk , kadın , saldırı , tramvay
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