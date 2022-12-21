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Alper Özbilen, ATO Başkanı Gürsel Baran'ı ziyaret etti

Alper Özbilen, ATO Başkanı Gürsel Baran'ı ziyaret etti
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Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Pavo Group Yönetim Kurulu Başkanı Alper Özbilen'i makamında ağırladı.

Türk Dünyası İş Konseyi Üyesi, Pavo Group Yönetim Kurulu Başkanı Alper Özbilen Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran'ı ziyaret etti.

Alper Özbilen'İ makamında ağırlayan Baran, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"Yerli ve milli mücadelesine katkılarından dolayı teşekkür ediyorum"
Baran, "Türk Dünyası İş Konseyi Üyesi, Pavo Group Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Alper Özbilen, ziyaretimize geldi. Ülkemizin yerli ve milli mücadelesine katkılarından dolayı teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum." notu ile ziyarete ilişkin bir de fotoğraf paylaştı.

"Aramıza hoşgeldin"
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu'da paylaşımı alıntılayarak Özbilen'i kutladı.

Türkmenoğlu, "Ülkemizin saygıdeğer iş insanı Alper Özbilen beyfendiye aramıza hoşgeldin diyoruz." dedi.

Etiketler ato ato başkanı ziyaret
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