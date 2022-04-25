Altından, dolara, Euro'dan, kriptoya.... Piyasalar kırmızıya döndü!

FED'ten gelen faiz arttırımı mesajları ile çalkalanan piyasalar yeni haftaya düşüşle başladı. FED'ten gelen "faiz artacak" açıklamasının ardından işte dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Piyasalarda geçen hafta FED'ten gelen "faiz arttırımı" mesajı sonrasında geri çekilme sürüyor. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, bankanın 3-4 Mayıs’ta gerçekleşecek toplantısında 50 baz puanlık faiz artışının ‘masada’ olduğunu söylemişti. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 1.6 gerileyerek altı haftanın dip seviyesini gördü. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 1.9 geriledi. Macron, aşırı sağ rakibi Le Pen'i alt ederek ikinci kez cumhurbaşkanı seçildi ve piyasalara AB'ye bağlılığın devam edeceğinin garantisini verdi. Ancak Macron'un galibiyeti, küresel enflasyonun yüksek seyretmesi ve yakında gerçekleştirilmesi beklenen faiz artırımları kaygılarından etkilenen tahvil piyasalarında kısa süreli bir rahatlama sağladı.

Bunun yanı sıra piyasalarda Rusya'nın Ukrayna'ya olan işgaline yönelik gelişmeler takip ediliyor. Öte yandan koronavirüs salgını dünyanın büyük bir bölümünde gündemden düşse de Çin’de salgın artan can kayıpları ve daha sert tedbirlere yol açmaya devam ediyor.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler ve merkez bankaları yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini söyledi.

İşte piyasalarda son durum...

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 14,72 TL'den başlayan Dolar 14,76 TL'den, 15,90 TL'den başlayan Euro 15,86 TL'den, 18,91 TL'den başlayan Sterlin ise 18,83 TL'den işlem görüyor.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 14,75 lira, avronun satış fiyatı ise 15,90 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Onsu 1.907 dolar olan altında, gram altın 904/905 TL, çeyrek altın 1.454/1.455 TL, Cumhuriyet altını ise 5.984/5.985 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 11,19 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 38 bin 788, Ethereum 2 bin 860 dolardan işlem görüyor.

Petrol fiyatları

Petrol fiyatları, Fed’in faiz politikası, Çin’deki karantinalar ve Avrupa Birliği’nin Rusya’ya uygulamayı planladığı yaptırımların seyri ile belirlenmeye devam etti.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı açılışın ardından 103,41 dolar ile 12 Nisan’dan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Brent petrolün fiyatı saah saatlerinde 104 dolar seviyesinden işlem gördü.