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  3. 28 Mart 2018 08:03

''Anaparaları ödeyecek güçteyiz'' demişti ! Kaçarken yakalandı

Çiftlik Bank benzeri sistemle 200 milyon TL toplayan Anadolu Farm'ın kurucusu gözaltına alındı.

''Anaparaları ödeyecek güçteyiz'' demişti ! Kaçarken yakalandı
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Çiftlik Bank benzeri vurgun yaptığı ve yaklaşık 200 milyon TL’lik para topladığı ileri sürülen Ekolium A.Ş. çatısı altında faaliyet gösteren Anadolu Farm’ın kurucusu İsa Karademir gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Anadolu Farm isimli oyunun, oyun üyeleri tarafından sahibi ve yöneticisi olarak bilinen, 21 Mart’ta Anadolu Farm kurucusu olarak basın açıklaması yapan, 23 Mart’ta yurtdışına çıkmak üzereyken engellenen ve Kayseri’de Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık Oto Tur. Gıda Lokanta San. Tic. AŞ. isimli firmanın şube müdürü İsa Karademir gözaltına alındı.

İsa Karademir’in emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

"ANAPARALARI ÖDEYECEK GÜÇTEYİZ" DEMİŞTİ

Öte yandan, 21 Mart günü İhlas Haber Ajansı'na konuşan İsa Karademir, Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'dan bahsederek, "Onlar gibi bir yere gitmedik, bizim sistemimiz çok farklı. Müfettişler ‘bu sistemi kapatmanız lazım’ dediği anda herkesin içi rahat olsun insanların anaparasını ödeyecek güçteyiz" demişti.

İHA

isa karademir , anadolu farm
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