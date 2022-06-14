Ankara Valiliği ve AFAD'dan kritik uyarı: Sel geliyor!

Öğle saatlerinden itibaren beklenen gök gürültülü yağışların, Ankara genelinde yerel olarak kuvvetli olması beklenirken Valilik'ten de bir uyarı geldi.

Ankara hafta sonundan bu yana art arda yaşanan sel felaketleriyle mücadele ediyor. Yapılan son değerlendirmeye göre; bugün öğleden sonra görülecek gök gürültülü sağanakların, Ankara genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

PEŞ PEŞE UYARILAR

Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğleden sonra görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Ankara genelinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

AFAD'dan gelen açıklamada ise, ''Ankara, Bolu, Eskişehir ve Bilecik çevreleri ile Bursa'nın doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor.'' ifadeleri kullanıldı.

Meteoroloji'nin verilerine göre Ankara'da hava durumu:

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı ise 24 derece civarında seyredecek.