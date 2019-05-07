SON DAKİKA
AK PARTİ'DEN İSTANBUL SEÇİMLERİ İÇİN BİR HAMLE DAHA
ERDOĞAN'DAN İSTANBUL SEÇİMLERİ İÇİN İLK AÇIKLAMA - CANLI
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 07 Mayıs 2019 10:43

Ankara'da rüşvet operasyonu: Gözaltılar var

Ankara'da Sincan Tapu Müdürlüğü'nde görevli 7 memur ile bir emlakçı rüşvet karşılığı iş takibi yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Ankara'da rüşvet operasyonu: Gözaltılar var
A+ A-

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sincan Tapu Müdürlüğünde iş takibi karşılığı rüşvet alındığı ihbarı üzerine takip başlattı.

Alınan yasal izinlerin ardından düzenlenen operasyonla, müdürlükte çalışan 7 memur ile bir emlakçı gözaltına alındı.

Zanlıların, menfaat karşılığı kanunsuz ve usülsüz işlem yürüttükleri, yer belirleme ve satın alma işlemlerinde usulsüz şekilde aracılık ettikleri iddia edildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

AA

rüşvet , operasyon , ankara
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM