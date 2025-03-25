Ankara'da toplu taşımaya bir kez daha İmamoğlu kısıtlaması

Ankara'da saat 19.00'dan itibaren bazı metro ve otobüs durakları kapatılacağı açıklandı.

Ankara Valiliği'nin kararıyla Ankara'da bazı metro istasyonları ve otobüs durakları saat 19.00'dan itibaren kapatılacak.

EGO Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamaya göre, Ankara Valiliği'nin aldığı karar gereğince saat 19.00'dan itibaren Kızılay, ODTÜ ve Söğütözü metro durakları ile Kızılay Ankaray durağında yolcu iniş ve binişleri yapılmayacak.

Saat 19.00'dan itibaren ODTÜ önündeki durakları kullanan otobüsler yolcu indirip bindiremeyecek ve ODTÜ kampüsü içerisinde otobüs ring seferleri de hizmet vermeyecek.