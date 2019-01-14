Ankaralılar için hayati uyarı: Ankaralıların hayatı tehlikede

İstifa ettirilen eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından 2013 yılında temeli atılan ve bugüne kadar yaklaşık 2 milyar lira harcanan Ankapark aradan geçen yıllara rağmen bir türlü bitirilemedi.

28 Ekim 2017’de Melih Gökçek’in istifa etmesinin ardından göreve gelen Mustafa Tuna, verdiği bir röportajda, Ankapark için Çin Büyükelçisi ile görüştüklerini ve Büyükelçinin inceleme yapmak üzere “birilerini” gönderdiğini ifade etmişti.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Çin merkezli bir şirketin parkta incelemelerde bulunduğunu, hayati tehlike yaratacak ve hatta ölümlere yol açacak güvenlik riskleri tespit ettiğini ve sadece güvenlik sorununun çözümü için 50 milyon lira harcanması gerektiğini ifade ettiklerini belirtti. Konuyu TBMM gündemine taşıyarak, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Taşcıer, “Ankapark’ın 31 Mart yerel seçimlerinden önceki bir tarihte tüm risklere rağmen açılacağı, seçim sonrası da tekrar tadilata alınacağı iddiaları doğru mudur?” diye sordu.

“ANKARALILAR KOBAY OLARAK KULLANILACAK”

Şirketin tespit ettiği güvenlik eksikliklerinin neler olduğunu da soran Taşcıer, “Türkiye tarihinin en büyük ölü yatırımlarından biri Ankapark. Bir kişinin hayal dünyası için, yaşayamadığı çocukluğu yüzünden Ankaralının milyarlarca lirası bu demir yığınına harcandı. Atatürk’ün Ankaralılara armağanı Orman Çiftliği gasp edildi. Tüm bu maddi ve manevi zararın yanına bir de can tehlikesi getiriyorlar. Çin merkezli şirket, harcanan 2 milyar liranın üzerine bir 50 milyon daha harcanması gerektiğini ve bu haliyle açılırsa ölüm tehlikesi olabileceğini söylüyor. Bu hayati güvenlik eksikliklerinin giderilmediği iddia ediliyor. Kulağımıza gelen duyumlara göre Ankapark yerel seçim öncesi şov amacıyla açılacak ardından da seçim sonrası tekrar tadilata alınacak. Bu bilgiler doğruysa, Ankaralılar bitmemiş bir yerde, siyasi şov uğruna kobay olarak kullanılacak demektir.” ifadelerini kullandı.

Ankapark’ın gerekli denetim ve belgelerinin tamamlanıp tamamlanmadığını soran Taşcıer, “Çin merkezli şirketin tespit ettiği ve ölümle sonuçlanabilecek boyutta güvenlik sorunlarının bulunduğu belirtilen Ankapark’ta, oyuncakların operatörleri gerekli eğitimleri almış mıdır? Bu kişilerin sertifikaları bulunmakta mıdır?” diye de sordu ve “Bu temaparkın en büyük misafir kitlesi çocuklar olacak. Eğer bu güvenlik sorunları halledilmeden açılırsa çocuklarımızın hayati tehlikesi bulunuyor demektir. Ne için, AKP siyasi şovunu yapsın diye? Bu kabul edilemez.” dedi.

“Çok meraklılarsa kendileri kobay olabilir” diyen Taşcıer, “Atlı karıncaya Özhaseki, çarpışan arabalara da Gökçek binsin, kendileri test etsin. Ankaralı çocukların hayatını şov için riske atmasınlar.” dedi.

“REFERANDUM YAPILACAKTI NE OLDU”

CHP’li Taşcıer’in önergesinde yer alan soruları şöyle;

-Çin merkezli bir şirketin Ankapark’ta, bugüne kadar yapılan harcamaya ek olarak, yaklaşık 50 milyon liralık güvenlik yatırımı yapılmadan açılırsa can kaybı yaşanabileceği uyarısında bulunduğu iddiası doğru mudur?

-Ankapark’ın 31 Mart yerel seçimlerinden önceki bir tarihte tüm risklere rağmen açılacağı, seçim sonrası da tekrar tadilata alınacağı iddiaları doğru mudur?

-Şirketin tespit ettiği güvenlik eksiklikleri nelerdir? Park alanı açılmadan önce, şirketin tespit ettiği güvenlik eksiklikleri giderilmiş ve tüm teknik kontroller yapılmış mıdır? Gerekli kontrolü yapılmayan alan bulunmakta mıdır?

-Uluslararası geçerliliği olan kuruluşlar tarafından Ankapark’ın gerekli denetimleri yapılmış ve belgelendirmeleri tamamlanmış mıdır? Park yerel kanun ve mevzuatlara uygun hale getirilmiş midir?

-Çin merkezli şirketin tespit ettiği ve ölümle sonuçlanabilecek boyutta güvenlik sorunlarının bulunduğu belirtilen Ankapark’ta, oyuncakların operatörleri gerekli eğitimleri almış mıdır? Bu kişilerin sertifikaları bulunmakta mıdır?

-Bugüne kadar Ankapark için toplamda ne kadar para harcanmıştır? Harcanan miktar Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı şirketlerinin bütçelerinin ne kadarlık bir bölümüne denk düşmektedir?

-Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Kasım 2017’de verdiği röportajda, Ankapark’ın akıbetinin Ankaralılara sorulacağını ve bir referandum düzenlenebileceğini ifade etmiştir? Söz konusu referandum neden düzenlenmemiştir?