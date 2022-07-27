Annesinin dini nikahlı arkadışını 30 bıçak darbesiyle öldürdü

Kırklareli'nde 16 yaşındaki bir genç, annesinin dini nikahla birlikte yaşadığı kişiyi 30 bıçak darbesiyle öldürdü.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde F.P. (16), annesinin dini nikahlı eşi O.F.'yi (47) 30 bıçak darbesiyle öldürdü. Cinayetten sonra dedesi A.M.'nin kullandığı minibüsle kaçan F.P., Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yakalandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Sinanpaşa Mahallesi üzerindeki müzisyenler kıraathanesinde meydana geldi.

İddiaya göre F.P., annesi ile dini nikahlı olarak yaşayan O.F. ile daha önce tartıştı. Aile içinde yaşanan gerginliğin ardından F.B., O.F. tarafından evden kovuldu.

Bugün, müzisyenler kıraathanesinde karşılaşan ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.P., üstündeki bıçakla O.F.’yi defalarca bıçaklayıp, olay yerinden kaçtı.

VÜCUDUNDA 30 BIÇAK DARBESİ TESPİT EDİLDİ

Ağır yaralanan O.F. kanlar içerisinde kalırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. O.F., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Lüleburgaz Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yapılan incelemede O.F.’nin vücudunda yaklaşık 30 bıçak darbesi tespit edildi.

Polis, O.F.'ye ait olan ve kıraathane önünde park halindeki otomobilin bagajında 1 av tüfeği buldu. Cinayet şüphelisi F.P.'nin, olayın ardından dedesi A.M.'nin kullandığı kapalı kasa minibüsle kaçtığı saptandı.

Tekirdağ’ın Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, kaçan F.P.’nin, dedesinin kullandığı minibüsle ilçeye geleceğini belirledi. Polis, ilçe girişinde önlem alarak, dede ile torununun bulunduğu minibüsü durdurup, ikiliyi gözaltına aldı. Minibüste yapılan aramada ise 3 bıçak ve 6 poşet dolusu giysi ele geçirildi.

F.P. ile dedesi A.M., soruşturmanın yürütüleceği Lüleburgaz’a gönderildi.