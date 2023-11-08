Antalya'da 4.5 büyüklüğünde deprem

AFAD, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'nın Korkuteli ilçesinde saat 15.39'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.



Paniğe neden olan deprem yerin 95.4 kilometre altında gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 4.4, derinliğini ise 100.5 kilometre olarak duyurdu.

"SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR"

AFAD'dan yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi: "Antalya ilimizin Korkuteli ilçesinde saat 15.39'da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."