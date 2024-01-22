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Antalya'da sahile vuran cesetlere ilişkin bakanlıktan açıklama

Antalya'da sahile vuran cesetlere ilişkin bakanlıktan açıklama
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Antalya ve Muğla’da son 6 günde toplam 9 cansız bedenin kıyıya vurması üzerine olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son günlerde Akdeniz sahillerine vuran cansız bedenlere ilişkin açıklama yaptı.

Bulunan cesetlerden birinin bir süre önce kaybolan M.Ş.E'ye ait olduğunun değerlendirildiğini belirten Yerlikaya, diğer cesetlerin ise batan teknelerdeki göçmenler olabileceğini ifade etti.

Bakan'ın açıklaması şu şekilde:

"Antalya ve Muğla Sahillerine vuran Cansız Bedenlerle İlgili Açıklama:

Son 6 günde Antalya kıyılarına 8, Muğla kıyılarına 1 olmak üzere toplam 9 cansız beden vurdu.

Antalya'da kıyıya vuran cansız bedenlerden birinin, bir süre önce kaybolan M.Ş.E'ye ait olduğu değerlendirilmektedir. Kesin sonuç adli tıp incelemesi sonrası ortaya çıkacaktır.

Antalya'da kıyıya vuran diğer cansız bedenlerin kıyafetlerinin üretim yerinin Suriye olduğu tespit edildi. Geçtiğimiz ay Lübnan ile Suriye arasındaki sahil bölgesinden yaklaşık 90 kişiyi taşıyan bir teknenin Kıbrıs’a doğru hareket ettiği, saatler sonra tekneyle bağlantının kesildiği ve müteakiben teknenin kaybolduğu belirlenmiştir.

Meteorolojik veriler ise son bir haftadır hâkim rüzgârın Güney'den estiği; dalgaların Güney Doğu yönünden geldiğini göstermektedir. Bahse konu cansız bedenlerin akıntı, rüzgâr ve dalga sebebiyle Antalya kıyı hatlarına sürüklenebileceği ihtimali değerlendirilmektedir.

Muğla’da kıyıya vuran cansız bedenin ise 6 Ocak 2024 tarihinde Kurtoğlu Burnu 13 mil güneyinde kaybolan 3 düzensiz göçmenden biri olabileceği değerlendirilmiştir.

Sahile vuran cansız bedenlerle ilgili kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Kolluk birimlerimiz Cumhuriyet Savcılıklarımızla koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir."

Etiketler Antalya sahil vuran
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