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Aralık ayında doğalgaza zam gelecek mi ?

Aralık ayında doğalgaza zam gelecek mi ?
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez aralıkta doğalgazda fiyat değişikliği olmayacağını söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez NTV'de açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez aralık ayında doğalgaza zam yapılmayacağını belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez NTV'de açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez aralık ayında doğalgaza zam yapılmayacağını belirtti.

Dönmez, "Öngörülebilir fiyat tahmini söz konusu değil, oynaklık çok fazla. Ama yaz aylarındaki yüksek seviyenin gerilediğini görüyoruz. Ancak bu geçiçi mi olacak yoksa kalıcı mı olacak göreceğiz. Ama Aralık ayında doğalgaza zam yapılmayacak'' dedi.

 İşte Bakan Dönmez'in "doğalgaza zam yok" açıklaması: 

"Burada öncelikle küresel fiyatlara bakmak gerekiyor. Pandemi öncesi ve sonrasına bakacak olursak doğalgazda anormal artışlar oldu. Ukrayna'daki savaş kısa sürede biterse piyasayı rahatlatır. Öngörülebilir fiyat tahmini söz konusu değil, oynaklık çok fazla. Ama yaz aylarındaki yüksek seviyenin gerilediğini görüyoruz. Ancak bu geçiçi mi olacak yoksa kalıcı mı olacak göreceğiz. Ama Aralık ayında doğalgaza zam yapılmayacak.''

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