Arda Turan'dan kavga açıklaması: Enseme dokundu kafayı koydum

Özlem Ada Şahin'e sarkıntılık yaptığı iddia edilen ve şarkıcı Berkay'ın burnunu kıran futbolcu Arda Turan, TEVE 2'de yayınlanan 2. Sayfa sunucularına yaptığı açıklamada sarkıntılık iddialarını kabul etmedi.

"BERKAY ENSEME DOKUNUNCA KAFA ATTIM"

Canlı yayında Arda Turan anlattıklarını aktaran Gülşen Yüksel Salt şunları aktardı: "O hanımefendi (Özlem Ada Şahin) ve arkadaşları yan masamızda eğleniyordu, bir saat sonra mekana Berkay geldi. Yanıma gelip 'Kaptan seninle yarın görüşelim' dedi. Bende 'Tamam Berkay konuşalım' dedim. Ben önce şaka yaptığını zannettim sonra ensemden tuttu bende sinirlendim 'Sana ne oluyor dedim' kafayı koydum. O ana kadar neden kavga ettiğimiz anlamadım olayın içeriğini sonradan Aslıhan'dan öğrendim.

"HASTANEYE SİLAHLA GİTTİM, HELALLEŞTİK VE SARILDIK"

Duyduklarım karşısında şok oldum hemen hastaneye gittim evet yanımda silah vardı. ben kimsenin karısına kızına asla bakmam 'Eğer bu iftiraya inanıyorsan bana sık' dedim. hastanede yanlış anlaşılma olmuş diyerek helalleştik sarıldık öyle ayrıldık sonra da onlardan böyle açıklamalar geldi. Yaptığım yanlış cezamı da alacağım.

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'dan ilk açıklama