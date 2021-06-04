Ata Demirer'den ''acil önlem'' mesajı: Ege Denizi'nde de görüldü

Ünlü komedyen Ata Demirer, Marmara Denizi'ni öldürmeye başlayan deniz salyasının Ege Denizi'nde de görüldüğünü söyleyerek önlem alınmasını istedi.

Ünlü komedyen Ata Demirer, Marmara Denizi'ni öldürmeye başlayan deniz salyasının Ege Denizi'nde de görüldüğünü söyledi.

Suyun altına dalış yapan Demirer, fotoğraflarla Ege Denizi'ndeki tehlikeyi de gözler önüne serdi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Demirer, "Burası Kuzey Ege. Deniz salyası cam gibi suları bu hale getirmiş maalesef..! Kuzey Ege de kirlilikten nasibini alıyor Acil önlem şart." ifadelerini kullandı.

DENİZ SALYASI NEDİR?

Müsilaj (deniz salyası) Marmara Denizi gibi kapalı denizlerde zaman zaman ortaya çıkan bir salgı. Bilim insanları, deniz salgısının birkaç farklı sebebi olduğunu belirtse de baskın nedenin atıklar olduğuna dikkat çekiyor.