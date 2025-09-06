Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Dışişleri Bakanlığı ve 5 üniversiteye yönelik atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Dışişleri Bakan Yardımcılığına, Musa Kulaklıkaya atandı.
5 ÜNİVERSİYETE YENİ REKTÖR ATAMASI
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Adem Aslan, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu, Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Emin Okur atandı.
