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  2. Güncel
  3. 31 Mayıs 2017 13:56

Ata'nın silüeti bir kez daha kendini gösterdi

Ardahan'ın Damal ilçesinde Ata Mahallesi Karadağ sırtlarında her yıl 15 Haziran ile 5 Temmuz tarihleri arasında ortaya çıkan Atatürk'ün silüeti, bu yıl yaklaşık iki hafta önceden görülmeye başlandı.

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Damal İlçesinde yaşayanlar, dün saat 18.00 sıralarında Ata Mahallesi’ndeki Karadağ sırtlarında Atatürk silüetinin belirdiğini gördüler. Her yıl 15 Haziran ile 5 Temmuz arasında görülen silüetin erken görülmesini fırsat bilenler, cep telefonları ile bu tarihi anı ölümsüzleştirdiler. Atatürk silüeti, havanın bulutlu olması nedeniyle kısa bir süreliğine ortaya çıktı ve kayboldu.

Atatürk silüeti ilk olarak 1954’te Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül tarafından fark edildi. Silüetin, 1975 yılında gazeteci Erdoğan Kumru tarafından çekilen fotoğrafları Genelkurmay Başkanlığı’na gönderildi. Bu nedenle Damal İlçesi’nde 1995’ten beri her yıl Temmuz ayı içinde ‘Atatürk’ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri’ düzenleniyor.

DHA

ardahan , atatürk , damal , silüeti