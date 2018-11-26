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  3. 26 Kasım 2018 14:20

Atatürk Anıtı'na saldıran kadın tedaviye alındı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Atatürk Anıtı'na baltayla saldıran Çiğdem B., psikolojik tedavi görmesi için hastaneye yatırıldı.

Atatürk Anıtı'na saldıran kadın tedaviye alındı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Atatürk Anıtı'na baltayla saldıran ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Çiğdem B. (30), tedavi görmesi için mahkeme kararı ile İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Çorlu'da 13 Kasım'da Omurtak Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'na baltayla vurup anıtın ayak kısmına zarar veren Çiğdem B., polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Çiğdem B., çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi'nde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çiğdem B., daha sonra polis tarafından yeniden gözaltına alınarak, tekrar Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Mahkeme, Çiğdem B.'nin psikolojik tedavi görmesi için hastaneye yatırılmasına karar verdi. Çiğdem B., kararın ardından polis eşliğinde İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Çiğdem B., burada tedaviye alındı.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı, Atatürk Anıtı'na baltayla saldıran Çiğdem B.'nin mahkemeden adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından yaptığı yazılı açıklamasında, şüphelinin psikolojik tedavi gördüğünün tespit edildiğini bildirmişti. Açıklamada, "Soruşturma safahatında şüphelinin psikolojik rahatsızlıklarının bulunduğu, bu doğrultuda psikolojik tedavi gördüğü tespit edilmiştir. Olaya ilişkin soruşturma tüm yönleriyle ayrıntılı ve titiz bir şekilde yürütülmektedir" ifadelerine yer verilmişti.

DHA

balta , atatürk anıtı
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