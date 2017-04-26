Atatürk fotoğrafını kaldırıp 2'nci Abdülhamid'in fotoğrafını koymuşlar

Bilecik'te üniversite öğrencilerinin kaldığı yurtta Atatürk fotoğrafının kaldırılıp yerine 2'nci Abdülhamid'in fotoğrafının konulmasına öğrenciler tepki gösterdi. Yetkililer, yurtta ayrı bir Atatürk köşesi yapıldığı için fotoğrafın kaldırıldığını söyledi.



Hürriyet Mahallesi'ndeki Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrenci yurdunun girişindeki 'Türk Büyükleri'nin bulunduğu duvarda Atatürk'ün fotoğrafı yerine 34'üncü Osmanlı Padişahı 2'nci Abdülhamit'in fotoğrafının konulması bazı öğrencilerin tepkisiyle karşılandı. Öğrenciler, duvarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2'nci Abdülhamid, Mevlana'nın, 2'nci Mahmut, Mehmet Çelebi, 1'nci Beyazıt ve 1'inci Murat'ın fotoğraflarının yer aldığını belirterek, "Burada Atatürk'ün de fotoğrafı vardı. Onu kaldırıp yerine 2'nci Abdülhamit'in fotoğrafını koydular" dedi.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Bilecik İl Müdürü İsmail Şen, yurda ayrı bir Atatürk Köşesi yapıldığını söyledi. Türk büyüklerinin olduğu yerdeki Atatürk fotoğrafının da yıpranması nedeniyle kaldırıldığını ifade eden Şen şöyle konuştu:

"Yurttaki görevli arkadaşlar buradaki Türk büyüklerine yönelik bir resim çalışması yapalım diye bize bir teklif getirdiler. Biz de 'Tamam, bir hazırlık yapın' dedik. Duvardaki bazı fotoğraflar yıpranmıştı. Atatürk fotoğrafının da kenarları yırtılmış ve deforme olmuştu. Bu nedenle Atatürk fotoğrafı kaldırıldı ve biz yurda Atatürk Köşesi yapalım dedik. Atatürk ile ilgili ayrı bir köşe yaptık. Bizim nazarımızda Atatürk'ün yeri çok daha farklıdır. Yani eğer öyle bir köşe yapılacaksa orada bir fotoğraftan ziyade ona has bir köşenin olması daha uygundur. Türk büyüklerini bulunduğu yerin düzenlemesi devam ediyor. Orada yıpranmış olan fotoğraflar yenisiyle değiştirilecek."