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Atatürk Havalimanı’nda korkutan anlar: Uçuşlar 2 saat durduruldu

Atatürk Havalimanı’nda korkutan anlar: Uçuşlar 2 saat durduruldu
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Atatürk Havalimanı’nda Mooney M20J tipi TC-AZK kuyruk tescilli bir uçak inişi sırasında kırıma uğradı.

Yaşanan olay nedeniyle Atatürk Havalimanı’na iniş ve kalkışlar 2 saat durduruldu.;
Atatürk Havalimanı’nda Mooney M20J tipi TC-AZK kuyruk tescilli bir uçak, iniş sırasında kırıma uğradı. Uçağın pilotunun Serkan Zalaltuntaş olduğu öğrenilirken, havalimanına iniş ve kalkışlar 2 saat durduruldu.

Etiketler atatürk atatürk havalimanı uçuş
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