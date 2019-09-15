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  3. 15 Eylül 2019 10:03

Athena Gökhan'dan tartışma yaratan çıkış !

Son günlerde siyasi çıkışlarıyla gündem olan şarkıcı Gökhan Özoğuz, Twitter hesabından "PKK orman yakar, diğeri altın arar. Hiçbir farkları yok!" paylaşımıyla tartışma yarattı.

Athena Gökhan'dan tartışma yaratan çıkış !
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Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Fatsa'da siyanürle altın arama haberlerine sert çıktı. Özoğuz, başta İzmir olmak üzere birçok bölgedeki orman yangınlarını yaptığı açıklamayla üstlendiğini söyleyen PKK'ya bağlı "Ateşin Çocukları İnisiyatifi" isimli terör grubuyla, siyanürle altın araması yapan grup arasında fark olmadığını anlatan bir paylaşım yaptı.

"HİÇBİR FARKLARI YOK"

Özoğuz, "Daha da çok yapın! Bunlar iyi günler. Ülkenin tüm Ormanlık alanları çöle dönene kadar Altın aratın! Yahu nedir bu ara ormanlardan istedikleri? PKK orman yakar, diğeri altın arar. Hiçbir farkları yok! Doğamız yok oluyor. Olan yine orada Yaşayan Halka oluyor. Yazık!" çıkışıyla dikkat çekti.

Fatsa'daki altın araması yapılan alan

Özoğuz'un bu paylaşımı sosyal medyada tartılma yarattı. Çoğu sosyal medya kullanıcısı Özoğuz'u devlet ile terör örgütünü aynı kefeye koyduğu için eleştirdi.

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