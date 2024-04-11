Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) piyasa beklentilerine paralel olarak temel faiz oranlarını değiştirmedi.

Buna göre gösterge faiz oranı yüzde 4,50 seviyesinde tutulurken, mevduat faiz oranı yüzde 4 ve marjinal faiz oranını yüzde 4,75 olarak korundu.

ECB, enflasyonun yüzde 2 orta vadeli hedefine zamanında dönmesini sağlamaya kararlı olduğunu yineledi.

Enflasyonun düşmeye devam ettiğini belirten ECB üyeleri, enflasyona yol açan etkenlerin ve ücret artışların gevşediğine vurgu yaptı.