Avukat Yiğit Acar'dan CHP'yi karıştıran tweet: ''Kılıçdaroğlu yine kötü diye anılacak''

Avukat Yiğit Acar CHP'de hafta sonu yapılan 39. Olağan Kurultayı'nda seçilen Parti Meclisi üyeleri için "Onlar vekili olsun diye en çok küfürü Kemal bey yedi. Şimdi onlar CHP’yi yönetecekler ve bu yolu açan Kılıçdaroğlu yine kötü diye anılacak." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin hafta sonunda gerçekleştirilen 39. Olağan Kurultayı'nda parti içi güç dengelerindeki değişimle dikkat çekti.

Son 2 yılda 4'üncü kez CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel'in PM için hazırladığı anahtar liste de delegeden onay alırken, Parti Meclisi'ndeki üye sayısı da 60'dan 80'e yükseltildi.

CHP'nin yeni Parti Meclisi'nte yeni isimler arasında eski DEVA Partili Evrim Rızvanoğlu, eski İYİ Partili Bahadır Erdem, eski Demokrat Partili Salih Uzun ve eski Gelecek Partililer Serkan Özcan ile Kerim Rota'nın da yer alması dikkat çekti.

Yakın zamanda CHP saflarına geçen DEVA Partili, İYİ Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili bazı isimlerin listeye alınması tartışılırken Avukat Yiğit Acar'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Avukat Yiğit Acar X hesabından yaptığı paylaşımda CHP'li Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar'ın yaptığı paylaşımı alıntılayarak "Bu karedeki 3 milletvekili, meşhur 39 vekilden. Siyasete girmelerini Deva Partisi

sağladı. Ali Babacan ile yola çıktılar ilk onu bıraktılar. Onlar vekili olsun diye en çok küfürü Kemal bey yedi. Şimdi onlar CHP’yi yönetecekler ve bu yolu açan Kılıçdaroğlu yine kötü diye anılacak." dedi.

İşte Acar'ın o paylaşımı: