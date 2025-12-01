  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Avukat Yiğit Acar'dan CHP'yi karıştıran tweet!

Avukat Yiğit Acar'dan CHP'yi karıştıran tweet: ''Kılıçdaroğlu yine kötü diye anılacak''

Avukat Yiğit Acar'dan CHP'yi karıştıran tweet: ''Kılıçdaroğlu yine kötü diye anılacak''
Güncelleme:

Avukat Yiğit Acar CHP'de hafta sonu yapılan 39. Olağan Kurultayı'nda seçilen Parti Meclisi üyeleri için "Onlar vekili olsun diye en çok küfürü Kemal bey yedi. Şimdi onlar CHP’yi yönetecekler ve bu yolu açan Kılıçdaroğlu yine kötü diye anılacak." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin hafta sonunda gerçekleştirilen 39. Olağan Kurultayı'nda parti içi güç dengelerindeki değişimle dikkat çekti. 

Son 2 yılda 4'üncü kez CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel'in PM için hazırladığı anahtar liste de delegeden onay alırken, Parti Meclisi'ndeki üye sayısı da 60'dan 80'e yükseltildi.

CHP'nin yeni Parti Meclisi'nte yeni isimler arasında eski DEVA Partili Evrim Rızvanoğlu, eski İYİ Partili Bahadır Erdem, eski Demokrat Partili Salih Uzun ve eski Gelecek Partililer Serkan Özcan ile Kerim Rota'nın da yer alması dikkat çekti.

Yakın zamanda CHP saflarına geçen DEVA Partili, İYİ Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili bazı isimlerin listeye alınması tartışılırken Avukat Yiğit Acar'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Avukat Yiğit Acar X hesabından yaptığı paylaşımda CHP'li Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar'ın yaptığı paylaşımı alıntılayarak "Bu karedeki 3 milletvekili, meşhur 39 vekilden. Siyasete girmelerini Deva Partisi 
sağladı. Ali Babacan ile yola çıktılar ilk onu bıraktılar. Onlar vekili olsun diye en çok küfürü Kemal bey yedi. Şimdi onlar CHP’yi yönetecekler ve bu yolu açan Kılıçdaroğlu yine kötü diye anılacak." dedi.

İşte Acar'ın o paylaşımı:

text-ad
Etiketler CHP kemal kılıçdaroğlu avukat yiğit acar özgür özel parti meclisi deva
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
19 yıl önceki domuz bağlı çifte cinayet aydınlatıldı: ''Abi ben unuttum, siz unatmadınız'' 19 yıl önceki domuz bağlı çifte cinayet aydınlatıldı: ''Abi ben unuttum, siz unatmadınız'' Türkiye'nin 9 yaşındaki matematik şampiyonu dünya arenasına çıkıyor! Türkiye'nin 9 yaşındaki matematik şampiyonu dünya arenasına çıkıyor! 60 ilde Erdoğan, İmamoğlu ve Yavaş'lı ankette olay olacak sonuçlar 60 ilde Erdoğan, İmamoğlu ve Yavaş'lı ankette olay olacak sonuçlar Altın hırsızı tanıdık çıktı: Evden çalıp harcadı, berberde yakalandı! Altın hırsızı tanıdık çıktı: Evden çalıp harcadı, berberde yakalandı! Esra Erol'un tatil pozları sonrasında eşi Ali Özbir'in kulaklarını böyle çınlattılar Esra Erol'un tatil pozları sonrasında eşi Ali Özbir'in kulaklarını böyle çınlattılar Sadece 90 günde tam 16 kilo veren güzel şarkıcı zayıflama sırrını açıkladı Sadece 90 günde tam 16 kilo veren güzel şarkıcı zayıflama sırrını açıkladı Yaprak Dökümü'nün unutulmaz karakteri ünlü oyuncudan yıllar sonra gelen itiraf Yaprak Dökümü'nün unutulmaz karakteri ünlü oyuncudan yıllar sonra gelen itiraf Asgari ücret zammı için DİSK'in zam talebi belli oldu! İktidar masadan kalkar! Asgari ücret zammı için DİSK'in zam talebi belli oldu! İktidar masadan kalkar! İstanbul'un lüks rezidansına operasyon: Daireden çıkanlar polisi de şoke etti İstanbul'un lüks rezidansına operasyon: Daireden çıkanlar polisi de şoke etti AK Partili Bülent Arınç FETÖ'cüler için açık açık af istedi! AK Partili Bülent Arınç FETÖ'cüler için açık açık af istedi!
Tek adaylı Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç Tek adaylı Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç Kılıçlı yemin eden teğmenlerin komutanına TSK'ya dönüş yolu! Kılıçlı yemin eden teğmenlerin komutanına TSK'ya dönüş yolu! Eli kanlı katiller ''barış şartlarını'' açıkladı... Açık açık bebek katili özgürlüğünü istediler! Eli kanlı katiller ''barış şartlarını'' açıkladı... Açık açık bebek katili özgürlüğünü istediler! İddialı kadrosuyla sezonun dikkat çeken dizisinde kriz büyüdü, erken final kararı geldi! İddialı kadrosuyla sezonun dikkat çeken dizisinde kriz büyüdü, erken final kararı geldi! Cep telefonu aboneliğinde yeni dönem başlıyor Cep telefonu aboneliğinde yeni dönem başlıyor Navigasyon mağduru olup trafiği birbirine katan tır şoförünün sözleri herkesi güldürdü! Navigasyon mağduru olup trafiği birbirine katan tır şoförünün sözleri herkesi güldürdü! Murat Cemcir'den üzücü haber! Yoğun bakıma alındı Murat Cemcir'den üzücü haber! Yoğun bakıma alındı Barzani'nin Türkiye ziyaretindeki skandal görüntülere Erdoğan'ın başdanışmanı da tepki gösterdi! Barzani'nin Türkiye ziyaretindeki skandal görüntülere Erdoğan'ın başdanışmanı da tepki gösterdi! İstanbul'da camiden yükselen sesler ortalığı karıştırdı İstanbul'da camiden yükselen sesler ortalığı karıştırdı