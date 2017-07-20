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  3. 20 Temmuz 2017 21:01

Ayağı takılınca 1 milyon yaşında fosil buldu

Ailesiyle doğa yürüyüşü yapan çocuğun ayağının takılıp düşmesine neden olan şeyin 1.2 milyon yıllık fosil olduğu anlaşıldı.

Ayağı takılınca 1 milyon yaşında fosil buldu
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Ailesiyle doğa yürüyüşü yapan Sparks adlı çocuğun ayağının takılıp düşmesine neden olan şeyin 1,2 milyon yıllık fosil olduğu anlaşıldı

ABD'nin New Mexico eyaletinde ailesiyle doğa  yürüyüşü yapan 10 yaşındaki Jude Sparks'ın takılıp düştüğü şeyin 1,2 milyon  yıllık fosil olduğu ortaya çıktı.

Geçen kasımda ailesiyle New Mexico eyaletinde doğa yürüyüşüne çıkan  Sparks, ayağının bir cisme takılması sonucu düştü.

Sparks, New York Times'a verdiği röportajda, takıldığı şeyin önce bir  tahta fosili olduğunu düşündüğünü anlattı.

Küçük çocuğun ebeveynleri Michelle ve Kyle Sparks, oğullarının yanına  geldiklerinde, yerdeki kalıntının bir filin dişlerine benzediğini düşünerek New  York Devlet Üniversitesinden Profesör Peter Houde ile bağlantı kurdu.

Arazi sahibiyle iletişime geçerek izin alan Houde ve ekibi, bir  haftalık çalışmayla mayıs ayında, fosilin tümünü topraktan çıkarmayı başardı.

Houde, kafatası kalıntılarının 1,2 milyon yıl önce yaşamış, fil  benzeri, nesli tükenmiş stegomastodon adlı canlıya ait olduğunu bildirdi.

Profesör Houde, tüm kafatasının 1 ton ağırlığında olduğunu tahmin  ettiklerini ve incelenerek yeniden inşa edilmesinin yıllar alacağını belirtti.  Houde, stegomastodona ait kafatasının daha sonra sergilenebileceğini söyledi.

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