AYM, Can Atalay için tarih verdi
Anayasa Mahkemesi, cezaevinde bulunan TİP Milletvekili Can Atalay'ın bireysel başvurusunun görüşülmesi için 25 Ekim'e tarih verdi.
Anayasa Mahkemesi, Can Atalay'ın başvurusunu 25 Ekim tarihli Genel Kurul gündemine aldı
Gezi Davası’nda aldığı 18 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay’ın Anayasa Mahkemesi’ne (AYM)yaptığı bireysel başvurunun 12 Ekim'de görüşülmesi bekleniyordu.
Ancak Yüksek Mahkeme, Atalay’ın başvurusunu ilerleyen tarihlerde görüşme yönünde karar almıştı.
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