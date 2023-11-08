AYM'den dezenformasyon yasası kararı

Anayasa Mahkemesi, ''halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma'' suçuna hapis cezası öngören düzenlemenin iptali istemini reddetti.

AYM, dezenformasyon yasasının iptal istemini oy çokluğuyla reddetti.

CHP, kamuoyunda 'dezenformasyonla mücadele düzenlemesi' olarak bilinen 'Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la Türk Ceza Kanunu'na eklenen ve 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçuna hapis cezası öngören maddenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebiyle AYM'ye başvurdu.



AYM Genel Kurulu, bugün başvuruyu görüşmek üzere toplandı. Bazı basın meslek örgütü temsilcileri de sabah saatlerinden itibaren AYM önünde toplanarak, düzenlemenin iptalini istedi.



AYM Genel Kurulu, söz konusu düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebini oy çokluğu ile reddetti.

7418 Sayılı Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu'nun 29'uncu maddesiyle TCK'nın 217/A maddesine ekleme yapılarak, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu ihdas edilmiş, bu suçu işleyenlerin 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması öngörülmüştü.

TCK'ya eklenen 217/A maddesi şöyle:

"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma: (1) Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. (2) Fail, suçu gerçek kimliğini gizleyerek veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlemesi halinde, birinci fıkraya göre verilen ceza yarı oranında artırılır."​​​​​​​