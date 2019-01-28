Binlerce kişiye düşük faizli kredi müjdesi !
Binlerce kişiye düşük faizli kredi müjdesi !
İYİ Partili Milletvekili partisinden istifa etti
İYİ Partili Milletvekili partisinden istifa etti
CHP'li belediye başkanı partisinden istifa etti
CHP'li belediye başkanı partisinden istifa etti
Tuzla'da gemi yangını: Yaralılar var
Tuzla'da gemi yangını: Yaralılar var
HDP resmen açıkladı ! İstanbul, İzmir ve Adana için flaş karar
HDP resmen açıkladı ! İstanbul, İzmir ve Adana için flaş karar
WhatsApp’ın en önemli özelliği rafa kalkabilir
WhatsApp’ın en önemli özelliği rafa kalkabilir
Karısını aldatan yandı! Yargıtay'dan emsal karar
Karısını aldatan yandı! Yargıtay'dan emsal karar
''O içerikler kaldırılmazsa sosyal medyayı yasaklayabiliriz''
''O içerikler kaldırılmazsa sosyal medyayı yasaklayabiliriz''
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 28 Ocak 2019 16:09

Aynı aileden 4 kişi gözaltına alındı

Bursa'da uyuşturucu ticareti yapan aynı aileden 4 kişi gözaltına alındı.

Aynı aileden 4 kişi gözaltına alındı
A+ A-

Bursa'da uyuşturucu ticareti yapan aynı aileden 4 kişi gözaltına aldı. Şahısların adliyeye çıkarılırken gülmeleri dikkati çekti. 

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında zehir ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlarına devam ediyor. Çok sayıda adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonda aynı aileden 4 kişi gözaltına alındı. Şahısların ev ve arabalarında yapılan aramalarda 55 gram esrar, 12 adet ecstasy tablet, bir miktar metamfetamin, bir hassas terazi, bir tane ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait çok sayıda fişek ele geçirildi.
 
İlk işlemleri için emniyete getirilen şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Üçü kadın 4 kişi emniyetten çıkarken kendilerini görüntüleyen gazetecileri görünce gülerek ekip otosuna bindi. Şahısların savcılıkta sorguları devam ediyor. 

İHA

gözaltı , ticaret , bursa , uyuşturucu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM