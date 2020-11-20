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  3. 20 Kasım 2020 15:11

Babasının cenazesine canlı yayınla katıldı

Kayseri'de karantinada bulunan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, katılamadığı babasının cenazesini canlı yayından takip etti.

Babasının cenazesine canlı yayınla katıldı
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Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'ün babası 82 yaşındaki Mahmut Öztürk hayatını kaybetti. Merhum Öztürk'ün cenazesi, cuma namazını müteakip Yahyalı Camii Kebir'de kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazına Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, merhumun yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Dün korona virüse yakalandığını duyuran Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ise, karantinada olmasından dolayı cenaze namazına katılamadı. Başkan Öztürk, cenaze namazını belediyenin sosyal medya hesabından yapılan canlı yayından takip etti.


 

İHA

kayseri , yahyalı belediye başkanı esat öztürk
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