Bağcılar'da zincirleme kaza: 7 araç birbirine girdi

Bağcılar'da sabah saatlerinde yaşanan zincirleme kazada kamyonet 7 araca çarptı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Bağcılar Mahmut Mahallesi Halkalı Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Bağcılar’dan Halkalı yönüne giden Ali B. idaresindeki 34 BOE ... plakalı kamyonun freni boşaldı.

Kontrolden çıkan kamyon önce Mehmet Yılmaz idaresindeki 34 CKK ... plakalı hafif ticari araca, ardından seyir halindeki bir otomobil, bir minibüs, bir ticari taksi, park halindeki bir otomobil ve panelvan araca çarpıp, en son bir kamyonete çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Toplam 7 aracın karıştığı kazada hafif ticari araç sürücüsü Mehmet Y. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Meydana gelen zincirleme kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya açıktı. Görüntülerde freni boşaldığı ileri sürülen kamyonun diğer araçlara çarptığı anlar yer alıyor.