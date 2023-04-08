  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bağcılar'da zincirleme kaza: 7 araç birbirine girdi

Bağcılar'da zincirleme kaza: 7 araç birbirine girdi

Bağcılar'da zincirleme kaza: 7 araç birbirine girdi
Güncelleme:

Bağcılar'da sabah saatlerinde yaşanan zincirleme kazada kamyonet 7 araca çarptı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Bağcılar Mahmut Mahallesi Halkalı Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Bağcılar’dan Halkalı yönüne giden Ali B. idaresindeki 34 BOE ... plakalı kamyonun freni boşaldı.

Kontrolden çıkan kamyon önce Mehmet Yılmaz idaresindeki 34 CKK ... plakalı hafif ticari araca, ardından seyir halindeki bir otomobil, bir minibüs, bir ticari taksi, park halindeki bir otomobil ve panelvan araca çarpıp, en son bir kamyonete çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Toplam 7 aracın karıştığı kazada hafif ticari araç sürücüsü Mehmet Y. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Meydana gelen zincirleme kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya açıktı. Görüntülerde freni boşaldığı ileri sürülen kamyonun diğer araçlara çarptığı anlar yer alıyor.

Etiketler bağcılar kaza 7 araç
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Finale hazırlanıyordu... Yargı dizisi transfer oluyor!
Felaket bölgesindeki araba mezarlığı böyle görüntülendi
Bir ünlü oyuncu daha siyasete giriyor! İşte aday olduğu parti
İstanbul'un Teksas'ı karıştı! Gece yarısı mermiler havalarda uçuştu
AK Parti'den çok konuşulacak Muharrem İnce açıklaması
Kılıçdaroğlu ''engellenen'' kampanyasının videosunu paylaştı
Milyonlarca emekliye kötü haber: Maaşlarınız yanlış hesaplanmış olabilir!
Bakan Dönmez, Cumhurbaşkanı'nın seçim müjdesini açıkladı
Bilim onu seçti: İşte Dünya'nın en güzel kadını
Fatih Portakal'dan AK Partili milletvekili taklidi