Bahçeli canlı yayında herkesin cep telefonunu aynı anda çaldırdı

MHP lideri Bahçeli, DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın katıldığı canlı yayına sürpriz bir şekilde katıldı. Eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın fesih kararı konuşulurken stüdyodaki herkesin cep telefonuna Bahçeli'den ayı mesaj geldi...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın televizyon programına SMS ile katıldı.

Program sunucusu Hülya Hökenek'in okuduğu mesajda Bahçeli, "Barış tek kanatlı bir kuş değildir. Bir kanat, 27 Şubat'ta Öcalan'ın yaptığı çağrı ve fesih kararıyla kendisini gösterdi. Kanadı millet olarak birlikte gövdeye getirmeliyiz." ifadelerine yer verdi.

İşte Bahçeli'nin mesajının tamamı:

"Barış tek kanatlı bir kuş değildir. Bir kanat, 27 Şubat'ta Öcalan'ın yaptığı çağrı ve fesih kararıyla kendisini gösterdi. Kanadı millet olarak birlikte gövdeye getirmeliyiz. Sabırla bekleyip barışın hakim olması ve terörsüz Türkiye hedefimize erişmek için bazı konuları gereksiz yere tartışılmasına mahal yoktur" ifadelerini kullandı.



Bahçeli'nin mesajını canlı yayında dinleyen DEM Partili Danışment, "Bizi destekliyor aslında" yorumunu yaparak memnuniyetini dile getirdi.