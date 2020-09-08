Bahçeli talimat verdi: Ülkücüler sokağa iniyor!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatıyla ülkücülerin İzmir’de 9 Eylül saat 9.00'da ‘İstiklal için kararlılık yürüyüşü’ yapacağı bildirildi.

MHP lideri Bahçeli, 29 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Oniki Ada'nın statüsünün yeniden değerlendirilmesini istemiş, "Bu adalar haksız, hayasız ve hukuksuz şekilde elimizden alınmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

'Türkiye’nin Oniki Ada üzerinde hakkı vardır, sözü vardır, anıları vardır, çıkmayacak izleri vardır.'

TRT Haber’in haberine göre Bahçeli, İzmir'in kurtuluşunun yıldönümü olan 9 Eylül'de (yarın) ‘Yunan askerinin denize döküldüğü yerde İstiklal için kararlılık yürüyüşü’ yapma talimatı verdi.

BAHÇELİ TALİMAT VERDİ, ÜLKÜ OCAKLARI ORGANİZE EDİLDİ

Bahçeli'nin talimatıyla Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım başkanlığında binden fazla kişinin organize edildiği bildirildi. Oniki Ada'yı temsilen 12 ayrı yürüyüş korteji oluşturulduğu, bu grupların her birinde 81 ili temsilen 81 gencin görevlendirildiği kaydedildi. Grupların yan yana ve art arda 9'ar kişi halinde sıralanacağı, böylece Atatürk'ün doğum yılı olan 1881'e de gönderme yapılacağı belirtildi.

GÜNDOĞDU MEYDANI’NA YÜRÜYECEKLER

Ülkücülerin, 9 Eylül'de saat 9.00'da (yarın) "İstiklal için kararlılık yürüyüşü" adıyla İzmir Cumhuriyet Meydanından Gündoğdu Meydanı'na yürüyeceği ifade edildi.

Yürüyüşün, Coronavirus tedbirleri kapsamında gerçekleşeceği, ülkücülerin bir gün önce Covid-19 testinden geçirileceği bilgisi paylaşıldı. Alana girişte herkesin ateşinin ölçüleceği, katılımcıların hepsinin maskeli olarak, bir buçuk metrelik aralıklarla yürüyeceği kaydedildi.