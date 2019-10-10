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  3. 10 Ekim 2019 15:43

Bahçeli'nin danışmanından Sabahattin Önkibar'a küfür

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Basın Danışmanı ve Türkgün gazetesi yazarı Yıldıray Çiçek gazetecei Sabahattin Önkibar'a sosyal medya hesabından küfür etti.

Bahçeli'nin danışmanından Sabahattin Önkibar'a küfür
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Gazeteci yazar Sabahattin Önkibar Twitter hesabından kendisine yönelik 'bebeğe küfretti' iddiasına yanıt verdi.

Paylaşımında, "Sevgili takipçilerim. Değil haşa bir bebeğe, hiç kimseye hakaret etmem. 10 yıldır yüzlerce kişiye her gün söven Yıldıray Çiçek isimli küfürcüye, anneme defalarca ettiği küfrü, onun ifadeleri ile iade ettim. Hadise odur. Yine de sen ona uymamalıydın diyorsanız, haklısınız..." ifadelerini kullandı.

Çiçek ise Önkibar'ın tweetini alıntılayarak şunları yazdı:

Kırk kapının fikir fahişesi, iftiracı müptezel...

Anadan, babadan değil karakter olarak rospi çocuğu olduğunu vurguladım. Kokuşmuş,ahlaksızlık içinde debelenen karakterin elbette 4 günlük çocuğa ettiğin küfürün bedelini ödeyecek. Senin gibi birine sahip çıkan kimse onlarda R.Ç

 

 

 

 

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